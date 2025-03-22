ВСУ атаковали российских правоохранителей

В Запорожской области в городе Каменка-Днепровская дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль полиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Около 12 часов дня дрон-камикадзе вооруженных формирований Украины атаковал служебный автомобиль полиции. Транспорт получил повреждения. Кроме того, была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции», — сообщили в администрации.

До этого в Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку «Мираторга». Сгорели более 20 автомобилей.

Очевидцы запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На парковку прибыли экстренные службы города.

Охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ВСУ обстреляли машину замминистра ЖКХ.