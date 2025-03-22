Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали российских правоохранителей

ВС Украины атаковали российских полицейских в Запорожской области
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области в городе Каменка-Днепровская дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль полиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Около 12 часов дня дрон-камикадзе вооруженных формирований Украины атаковал служебный автомобиль полиции. Транспорт получил повреждения. Кроме того, была зафиксирована атака дрона рядом с отделением полиции», — сообщили в администрации.

До этого в Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку «Мираторга». Сгорели более 20 автомобилей.

Очевидцы запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На парковку прибыли экстренные службы города.

Охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ВСУ обстреляли машину замминистра ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами