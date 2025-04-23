Приставы открыли исполнительное производство в отношении Чубайса

Приставы открыли исполнительное производство по взысканию долга с Чубайса

Судебные приставы открыли исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы в отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом пишет ТАСС.

В деле указано, что должником является Чубайс Анатолий Борисович, а исполнительное производство было открыто 17 апреля.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — говорится в сообщении.

Директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов заявил, что иск «Роснано» связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании. С Чубайса хотят взыскать убытки в размере 3,892 млрд рублей.

«Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме прокомментировали задержание заместителей Чубайса.