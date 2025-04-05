Суд по иску «Роснано» арестовал у Чубайса и еще семи человек 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» арестовал денежные средства бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Карточка дела опубликована на сайте судебной инстанции.

Согласно размещенной информации, компания хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн (около 1,7 млрд руб. — «Газета.Ru») в рублях по курсу Центробанка на дату исполнения судебного акта.

Как отмечается, «Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований.

В конце января в Москве задержали бывших заместителей Анатолия Чубайса по «Роснано». По данным СМИ, задержания произведены в рамках дела о хищении 45 млрд рублей. В Генпрокуратуре также пообещали провести проверки после обращения депутатов Андрея Картаполова и Андрея Лугового по деятельности самого Чубайса.

Ранее следствие уличило экс-замглавы «Роснано» в попытке скрыть имущество.