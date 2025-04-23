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Обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве отправили в СИЗО до конца июля

Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков отправлен под арест до 24 июля
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Depositphotos

Обвиняемый в подрыве машины с военнослужащим в Москве Евгений Серебряков отправлен под арест до 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Серебрякову продлен срок ареста до 24 июля 2025 года», — сообщили силовики.

Также следствие установило, что Серебряков в рамках совершения преступления действовал в составе организованной группы.

До этого стало известно, что новые фигуранты могут появиться в уголовном деле Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере столицы.

24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник, который принадлежал офицеру Генерального штаба Вооруженных сил России Андрею Торгашову. По данным министерства внутренних дел РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию. Там мужчина был задержан и экстрадирован в Россию, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Подробности того шумного дела — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подозреваемый в подрыве автомобиля пытался обмануть силовиков.

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