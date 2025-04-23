Мощный взрыв и возгорание автомобиля произошли на парковке в «Москве-Сити»

Машина взорвалась на парковке в ТЦ «Афимолл» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Автомобиль взорвался на подземной парковке в ТЦ «Афимолл». Это стало причиной пожара в Москве-Сити», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт. После этого люди выходят из поврежденной машины. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разлетелись по проезжей части.

Кроме того, в Москве водители Chevrolet и грузовика подрались на проезжей части. На кадрах видно, как из красной легковой машины выходит водитель и направляется в сторону грузовика, откуда выходит его оппонент. Мужчины начинают бить друг друга на проезжей части.

Ранее тройной наезд на москвича, переходившего МКАД, попал на видео.