В Стамбуле ощущаются повторные подземные толчки

В Стамбуле после землетрясения магнитудой 6,2 ощущаются повторные подземные толчки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 15:13 по московскому времени вновь произошел сильный подземный толчок, жители некоторых домов, уже вернувшиеся в свои квартиры, вновь выбежали на улицу.

До этого сообщалось, что в Стамбуле после первого землетрясения магнитудой 6,2 произошли 10 афтершоков.

Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле. 23 апреля турецкая газета Yeni Şafak сообщила о ЧП. В публикации говорится, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, которое ощущалось в течение 10 секунд, вызвало большую панику. Землетрясение в Мраморном море ощущалось в нескольких провинциях Турции.

Ранее жителей Турции предупредили об опасности нового землетрясения.