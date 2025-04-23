В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 09:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул пресс-секретарь Росавиации, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Утром 23 апреля сообщалось о введении ограничений в аэропорту Ульяновска и Казани.

В этот же день аналогичные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. До этого Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

17 апреля ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.