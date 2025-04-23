Генконсульство РФ в Стамбуле не получило повреждений в результате землетрясения

Здание генконсульства РФ в Стамбуле не повреждено в результате землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство.

До этого сообщалось, что власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле. 23 апреля турецкая газета Yeni Şafak сообщила о ЧП. В публикации говорится, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, которое ощущалось в течение 10 секунд, вызвало большую панику.

По данным издания, факт подземных толчков с отмеченной магнитудой подтвердило и Управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). О пострадавших, как и о разрушениях, не сообщалось. В свою очередь корреспондент РИА Новости сообщил, что в результате мощного землетрясения в Стамбуле наблюдаются проблемы с интернетом.

13 апреля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Таджикистане, к юго-востоку от города Худжанд, где проживает около 200 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16 километров.

Ранее сильное землетрясение произошло в Азербайджане.