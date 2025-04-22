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Путина назвали «козырем православия»

Патриарх Иерусалимский Феофил назвал Путина «козырем православия»
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Патриарх Иерусалимский Феофил назвал президента РФ Владимира Путина «козырем православия», рассказал на встрече с российским лидером патриарх Сербский Порфирий. Трансляцию диалога вел телеканал «Россия 24».

«Я был две недели назад в Иерусалиме и разговаривал с патриархом Иерусалимским. <...>. И когда говорили про православие глобально, он мне сказал: «У нас, православных, есть один козырь». Я спросил, который? Владимир Путин, сказал он мне», — сказал Порфирий.

Ночью 20 апреля Путин и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками в храме Христа Спасителя. Глава государства приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи. Службу проводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В обращении к православным россиянам Путин отметил, что праздник Пасхи дарит надежду и любовь, веру в добродетель и справедливость.

Ранее в Кремле пообещали уточнить, постится ли Путин.

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