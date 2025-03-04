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В Кремле пообещали уточнить, постится ли Путин

Песков не смог ответить, соблюдает ли Путин Великий пост
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить, соблюдает ли Великий пост Владимир Путин. Так он ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Мне нужно уточнить, не могу ответить на этот вопрос», – сказал Песков.

3 марта у православных верующих начался Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников.

В 2021 году журналисты уже спрашивали у Пескова, постится ли Путин. Тогда пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос и добавил, что соблюдение поста — это личное дело каждого.

В 2017 году сам Путин на встрече с рабочими завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» признавался, что не всегда соблюдает православные посты.

Ранее врач объяснила, как восполнить нехватку белка во время Великого поста.

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