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МЧС эвакуировало жителей семи населенных пунктов во Владимирской области

МЧС: во Владимирской области эвакуируют жителей семи населенных пунктов
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Telegram-канал Осторожно, новости

Во Владимирской области началась эвакуация жителей из семи населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, граждан вывозят из Першино, Храпков, Мирного, Барсово, деревни и поселка Лубки. Отмечается, что два дома и пять школ в Киржаче частично переоборудовали под пункты временного размещения. Кроме того, организованы автобусы для перевозки людей.

По информации Минобороны РФ, 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Для ликвидации огня были задействованы штатные пожарные расчеты части и МЧС.

В ведомстве также заявили, что причиной пожара на складе во Владимирской области, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности.

После случившегося Минобороны сообщило о создании спецкомиссии для расследования деталей инцидента.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошел крупный пожар на складе.

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