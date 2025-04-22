МЧС эвакуировало жителей семи населенных пунктов во Владимирской области

Во Владимирской области началась эвакуация жителей из семи населенных пунктов. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, граждан вывозят из Першино, Храпков, Мирного, Барсово, деревни и поселка Лубки. Отмечается, что два дома и пять школ в Киржаче частично переоборудовали под пункты временного размещения. Кроме того, организованы автобусы для перевозки людей.

По информации Минобороны РФ, 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Для ликвидации огня были задействованы штатные пожарные расчеты части и МЧС.

В ведомстве также заявили, что причиной пожара на складе во Владимирской области, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности.

После случившегося Минобороны сообщило о создании спецкомиссии для расследования деталей инцидента.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошел крупный пожар на складе.