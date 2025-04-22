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Названа причина пожара и взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области

МО: причиной взрыва в части под Владимиром стало нарушение техники безопасности
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Telegram-канал Осторожно, новости

Причиной пожара и последовавшего за ним взрыва на складе боеприпасов во Владимирской области, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — говорится в сообщении.

Склад, о котором идет, речь находится на территории воинской части. На данный момент специалисты занимаются ликвидацией возгорания.

22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Журналисты отмечали, что со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу.

Позже губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил, что в Киржачском районе произошел взрыв, но никаких подробностей не раскрыл. По его словам, «на месте работают ответственные службы». Более подробная информация появится позже, пообещал он.

Ранее сообщалось, об эвакуации жителей Барсово.

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