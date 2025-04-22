В Петербурге произошел крупный пожар на складе

Пожар на складе произошел в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Дизельный проезд, д. 23, к. 3 поступило в 16:38.

Прибывшие на место пожарные установили, что «в складском здании размером 15х50 метров происходит горение на площади 500 кв. метров».

В 16:51 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, который означает, что двух уже направленных на тушение огня пожарных расчетов недостаточно и их необходимо удвоить.

На данный момент пламя тушат 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом «Петербург с огоньком», пожар на складе очень сильный, черный столб дыма виден из разных районов города.

14 апреля Александр Куренков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о начале пожароопасного сезона в 69 регионах страны. Он уточнил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском и Краснодарском краях. То же касается Приморского края, Калининградской и Астраханской областей, Республики Дагестан.

Ранее в Нижегородской области потушили пожар на производственном предприятии.