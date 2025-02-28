Акулы напали на россиянина на Филиппинах

AP: двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга с акулами

Двое российских туристов погибли на Филиппинах во время дайвинга. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел возле острова Верде, группа из четверых туристов отплыла в море вместе с местным инструктором. Во время погружения всех их унесло от лодки, после чего двое россиян смогли вернуться, а двое других пропали без вести. Спустя некоторое время удалось обнаружить тело 29-летнего Илью Перегудина. Оказалось, что на мужчину напали акулы, которые отгрызли одну из его рук. Другого пропавшего, 39-летнего Максима Мелехова, обнаружили раньше, он был жив, но уже потерял сознание. Спасти его врачам не удалось, он скончался в больнице.

В связи с инцидентом было начато расследование. Власти и береговая охрана провинции Восточный Миндоро намерены найти способы предотвращения подобных инцидентов на острове Верде и в других популярных местах для дайвинга.

До этого акула съела американскую туристку на дайвинге в Индонезии.

Ранее американец нашел бивень мамонта возрастом 10 млн лет во время дайвинга.