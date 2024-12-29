В Египте акула напала на двух туристов

На египетском курорте города Марса-Алам акула напала на двух туристов, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства окружающей среды Египта, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, один из туристов выжил, второго спасти не удалось. В заявлении говорится, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.

До этого сообщалось, что серфер из США, на которого дважды нападала акула, мечтает снова встать на доску и вернуться в океан. Коул Ташман из Флориды, дважды ставшей жертвой акулы на одном и том же пляже, заявил, что с нетерпением ждет возможности снова оказаться в воде. Первое нападение случилось, когда Коулу было 16 лет. После того случая на его спине остался большой шрам.

Несмотря на серьезную травму и потерю крови, Коул смог вернуться на берег, где друзья оказали ему первую помощь и отвезли в больницу. Несмотря на случившееся, серфер не собирается отказываться от своего хобби.

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