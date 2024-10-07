Унесенную течением во время дайвинга туристку нашли в желудке акулы

Туристка из США поехала с друзьями в дайвинг-тур в Индонезию и была съедена акулой. Об этом сообщает The Sun.

В публикации отмечается, что 68-летняя американка совершила погружение с шестью друзьями возле острова Реонг 26 сентября. Женщину унесло сильное течение, у гида не получилось вытащить ее из воды на лодку.

Издание подчеркивает, что туристку искали восемь дней, но в начале октября операция была приостановлена из-за погодных условий. 6 октября рыбак из соседней страны Восточный Тимор сообщил, что нашел человеческие останки в желудке акулы.

На теле был черный гидрокостюм, и местные чиновники решили, что, по всей видимости, это была пропавшая туристка, говорится в публикации.

В сентябре сообщалось, что чиновник из Индии не смог выбраться из воды из-за того, что дайвер не захотел помогать ему.

Мужчина из администрации штата Уттар-Прадеш отправился на реку Ганг вместе с друзьями. Во время плавания он решил сделать селфи, но в какой-то момент поскользнулся и его начало уносить течением.

Ранее в Египте во время дайвинга пропала российская туристка.