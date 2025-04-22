Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины приедет на похороны папы Римского

Президент Аргентины Милей поедет в Рим на похороны папы Римского
close
Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей поедет на похороны Папы Римского Франциска вместе с членами своего правительства. Об этом сообщили в администрации главы государства

«В четверг в 22:00 президент отправится в Рим вместе с [генеральным секретарем канцелярии президента] Кариной Милей, [председателем правительства] Гильермо Франкосом», — говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск был уроженцем Аргентины. В связи с его смертью в стране был объявлен недельный траур.

Известно, что на похороны также приедут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Кроме того, траурную церемонию могут посетить президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее букмекеры назвали главные претенденты на престол папы Римского.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами