Президент Аргентины приедет на похороны папы Римского

Президент Аргентины Хавьер Милей поедет на похороны Папы Римского Франциска вместе с членами своего правительства. Об этом сообщили в администрации главы государства

«В четверг в 22:00 президент отправится в Рим вместе с [генеральным секретарем канцелярии президента] Кариной Милей, [председателем правительства] Гильермо Франкосом», — говорится в сообщении.

Папа Римский Франциск был уроженцем Аргентины. В связи с его смертью в стране был объявлен недельный траур.

Известно, что на похороны также приедут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Кроме того, траурную церемонию могут посетить президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее букмекеры назвали главные претенденты на престол папы Римского.