Названы главные претенденты на престол папы Римского

Главными претендентами на престол папы Римского являются кардиналы Пьетро Паролин и Луис Антонио Гоким Тагле. Об этом говорят данные букмекерского агентства Polymarket, размещенные на его сайте.

На момент публикации шансы Паролина оцениваются в 32%, а Тагле — в 24%. Первому — 70 лет, и он считается одним из самых опытных дипломатов Ватикана, который вел переговоры с политиками Китая и государств Ближнего Востока. По взглядам Паролин — умеренный консерватор, который, в частности, негативно оценивает легализацию однополых браков. Сейчас он занимает пост госсекретаря Ватикана.

В то же время 67-летний Тагле придерживается более прогрессивных взглядов по отношению к меньшинствам и разведенным парам. Он является про-префектом секции евангелизации Дикастерии по Евангелизации.

Папа Римский ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна дата похорон папы Франциска.