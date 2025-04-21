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Стало известно о планах Трампа посетить похороны папы Римского

NYP: Трамп планирует посетить похороны папы Римского
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Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует посетить похороны папы Римского Франциска. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Президент Трамп, как ожидается, посетит похороны папы Франциска в Ватикане в конце этой недели, сообщают The Post источники, знакомые с планами», — говорится в материале.

Сам американский президент пока не подтвердил скорый визит в Ватикан, но сказал, что прессу проинформируют, если это произойдет.

Папа Римский Франциск скончался после продолжительной болезни утром 21 апреля, ему было 88 лет. Возможной причиной смерти понтифика назвали инсульт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся и отметил, что понтифик в высшей степени положительно относился к РФ.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни папы Римского.

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