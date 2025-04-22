Религиовед рассказала, в чем папа Франциск оказался первым в истории

Папа Римский Франциск во многом стал первопроходцем, включая то, что он первый в истории понтифик из Нового Света и первый папа-иезуит. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказала религиовед Оксана Куропаткина.

«Это первый папа более чем за 1200 лет, который не является европейцем. Первый папа с 1831 года, который является монашествующим членом ордена. А еще — первый папа более чем за сто лет, кто похоронил своего предшественника, и первый, кто провел проверку Ватиканского банка», — отметила эксперт.

Она добавила, что Франциск — первый за долгое время папа, который предпочел гостевой дом вместо дворцовых покоев.

Понтифик скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время папа испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

Похороны Франциска будут скромнее, чем у его предшественников. Руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин напомнил, что понтифик сам упростил церемонию погребения.

Ранее Time поместил фото папы Римского на свою обложку.