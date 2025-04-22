Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкальский край направили дополнительную группировку огнеборцев

Глава МЧС РФ Куренков направил дополнительную группировку пожарных в Забайкалье

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку огнеборцев в Забайкальский край, где наблюдается сложная ситуация с природными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в регион направили сотрудников экстренных служб и специальную технику из Хабаровского края. В частности, в Тунгокоченском районе Забайкальского края ожидают прибытия 50 огнеборцев и трех единиц техники.

«Кроме того, сегодня в регион прибыли 50 специалистов и семь единиц техники Амурского спасательного центра [МЧС РФ]», — добавили в министерстве.

Там уточнили, что сотрудники экстренных служб имеют все необходимое оборудование для ликвидации возгораний и мониторинга ситуации.

14 апреля Александр Куренков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о начале пожароопасного сезона в 69 регионах страны. Он уточнил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском и Краснодарском краях. То же касается Приморского края, Калининградской и Астраханской областей, Республики Дагестан.

21 апреля глава МЧС РФ вместе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым лично побывали в Забайкальском крае, чтобы оценить ситуацию с пожарами.

Ранее в Рослесхозе прокомментировали ситуацию с природными пожарами в Забайкальском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами