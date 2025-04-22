В Забайкальский край направили дополнительную группировку огнеборцев

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил направить дополнительную группировку огнеборцев в Забайкальский край, где наблюдается сложная ситуация с природными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в регион направили сотрудников экстренных служб и специальную технику из Хабаровского края. В частности, в Тунгокоченском районе Забайкальского края ожидают прибытия 50 огнеборцев и трех единиц техники.

«Кроме того, сегодня в регион прибыли 50 специалистов и семь единиц техники Амурского спасательного центра [МЧС РФ]», — добавили в министерстве.

Там уточнили, что сотрудники экстренных служб имеют все необходимое оборудование для ликвидации возгораний и мониторинга ситуации.

14 апреля Александр Куренков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о начале пожароопасного сезона в 69 регионах страны. Он уточнил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Забайкальском и Краснодарском краях. То же касается Приморского края, Калининградской и Астраханской областей, Республики Дагестан.

21 апреля глава МЧС РФ вместе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым лично побывали в Забайкальском крае, чтобы оценить ситуацию с пожарами.

Ранее в Рослесхозе прокомментировали ситуацию с природными пожарами в Забайкальском крае.