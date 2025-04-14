Глава МЧС РФ рассказал о начале пожароопасного сезона

В 69 регионах России начался пожароопасный сезон. Об этом доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава МЧС РФ Александр Куренков, передает ТАСС.

«Всего же с начала года, по данным Авиалесоохраны, на территории Российской Федерации зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 тыс. гектаров, что значительно превышает показатели прошлого года», — сказал глава МЧС.

По словам главы ведомства, наиболее сложная ситуация складывается в Дагестане, Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.

В апреле губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, такой режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах. Практически все природные пожары с начала года случились по вине человека, добавил он.

До этого группа ученых из Национального центра атмосферных исследований США в штате Колорадо выяснила, что дым от лесных пожаров, возникающих на границе дикой природы и городов, оказался гораздо вреднее дыма от горящих лесов в отдаленных от жилья районах.

Ранее Путин поручил своевременно реагировать на лесные пожары.