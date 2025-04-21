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Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в один из регионов для оценки ситуации с пожарами

Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в Забайкалье, где оценят ситуацию с пожарами
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край, чтобы оценить ситуацию с пожарами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«Министры оценят оперативную обстановку в регионе, сложившуюся в результате крупных природных пожаров», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что Куренков и Козлов осуществят облет районов, наиболее пострадавших от пожаров, и на месте проконтролируют работы по тушению огня. Затем министры проведут координационное совещание.

14 апреля Куренков заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Дагестане, Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.

В ходе этого же совещания Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.

7 апреля губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Он также отметил, что почти все пожары в этом году случились по вине человека.

Ранее пожарный спас от огня дома своего брата и соседа, вооружившись молоком и пивом.

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