Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рослесхозе прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в Забайкалье

Рослесхоз: ситуация с пожарами в Забайкалье близка к режиму федерального ЧС
close
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае близка к уровню федерального ЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас обсуждается этот вопрос (о повышении ЧС в Забайкальском крае с регионального уровня до федерального. — «Газета.Ru»)... Правда, это скорее меры правового свойства, фактически мы и так все силы перебазировали туда, но формально, по критериям, уже похоже на федеральный ЧС», — поделился Советников.

До этого глава Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что в лесах региона введен режим ЧС из-за лесных пожаров.

Губернатор отметил, что почти все пожары в этом году случились по вине человека.

7 апреля в шести районах республики Бурятия и в городе Улан-Удэ загорелся лес на площади 369,9 гектара. Причиной пожаров стали весенний пал и неосторожное обращение с огнем. В тушении огня принимают участие 268 человек и 51 единица лесопожарной техники.

Самой сложной является обстановка в Еравнинском районе, при этом угроза населенным пунктам отсутствует. На территории республики введен особый противопожарный режим, доступ в леса ограничен.

Ранее в Гидрометцентре назвали регионы с высоким классом пожароопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами