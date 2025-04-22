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В Приморье произошел крупный пожар на складе стройматериалов

В Приморском крае МЧС тушит пожар на площади в тысячу квадратов
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Илья Питалев/РИА Новости

В поселке Соловей-Ключ Приморского края произошел пожар, охвативший два склада строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.

На месте работают 16 пожарных и 7 единиц специальной техники. К месту направлены дополнительные силы МЧС России.

Накануне в самарской гостинице после взрыва начался пожар. Из здания были эвакуированы 100 человек, 20 из них, в том числе владелец заведения, были госпитализированы из-за отравления дымом. Также помощь спасателей потребовалась для вызволения из задымленного помещения троих человек.

До этого глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край, чтобы оценить ситуацию с пожарами.

Ранее в МЧС сообщили, что дополнительно защитят Забайкалье от пожаров.

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