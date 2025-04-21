МЧС дополнительно защитит Забайкалье от пожаров

МЧС России примет дополнительные меры для защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, заявил глава ведомства Александр Куренков. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что МЧС будет наращивать группировку, чтобы провести отжиг вокруг населенных пунктов, специалисты сделают и восстановят минерализированные полосы.

Куренков пояснил, что усиление группировки будет осуществляться в наиболее сложных районах.

До этого сообщалось, что Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край, чтобы оценить ситуацию с пожарами.

14 апреля Куренков заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина, что в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По словам главы МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Дагестане, Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.

В ходе этого же совещания Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.

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