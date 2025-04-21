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В Самаре начался пожар после взрыва в гостинице

63.RU: в Самаре начался пожар после взрыва в гостинице

В Самаре начался пожар после взрыва в гостинице. Об этом пишет 63.RU.

Из здания были эвакуированы 100 человек, 20 из них, в том числе владелец заведения, были госпитализированы из-за отравления дымом. При этом помощь спасателей потребовалась для вызволения из задымленного помещения троих человек.

Взрыв произошел в окне гостиницы неподалеку от первого этажа, на котором расположена столовая. Предположительно, взорвался газовый баллон.

По данным МЧС, в Самаре по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 44а произошел пожар в кабинете на площади 30 кв. м. Сообщение о возгорании поступило в 10:37, при этом к 11:32 открытое горение было ликвидировано. В борьбе с огнем участвуют 88 специалистов с использованием 31 единицы техники.

До этого в Москве эвакуировали 23-этажную гостиницу «Салют» из-за пожара.

Ранее в Турции ввели ограничения для СМИ на освещение пожара в отеле Grand Kartal.

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