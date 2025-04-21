Стало известно о планах Трампа посетить церемонию прощания c папой Римским

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией посетит церемонию прощания c папой Римским Франциском. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

«Мелания и я поедем на прощание с папой Франциском в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!» — написал Трамп.

Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Папе Римскому было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем.

Накануне Франциск обратился с традиционной пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, 20 апреля папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

Ранее Путин оценил отношение папы Римского Франциска к России.