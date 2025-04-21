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Священник объяснил значение смерти папы Римского в Пасху

Священник Тимашов: смерть папы Римского в Пасху имеет особое значение
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Andrew Medichini/AP

Кончина папы Римского Франциска в Пасху имеет особое значение, считает священник католической церкви Сергей Тимашов. Об этом он заявил в беседе с aif.ru.

«Пасха — это победа Христа над смертью. Скажем так, что смерть в Пасху — это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере – это переход в вечность», — объяснил клирик.

Он также напомнил, что папа Иоанн Павел II тоже умер во время пасхальной недели.

Папа Римский Франциск скончался после продолжительной болезни утром 21 апреля, ему было 88 лет. Причиной смерти понтифика назвали инсульт. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся и отметил, что понтифик в высшей степени положительно относился к РФ.

Ранее стало известно о планах Трампа посетить похороны папы Римского.

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