Путин подписал закон о памяти жертв геноцида советского народа во время ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Документ признает геноцидом советского народа действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших Советский Союз.

Указ признает недопустимым публичное оправдание геноцида советского народа и нацизма.

В марте текущего года Мурманский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в Заполярье. В августе 2024 года Верховный суд Карелии признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Геноцид был совершен в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год в отношении не менее 86 тысяч советских мирных граждан.

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