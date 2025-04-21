Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон о памяти жертв геноцида советского народа

Путин подписал закон о памяти жертв геноцида советского народа во время ВОВ
close
Евгений Паулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Документ признает геноцидом советского народа действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленные на уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших Советский Союз.

Указ признает недопустимым публичное оправдание геноцида советского народа и нацизма.

В марте текущего года Мурманский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в Заполярье. В августе 2024 года Верховный суд Карелии признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Геноцид был совершен в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год в отношении не менее 86 тысяч советских мирных граждан.

Ранее объяснялось, почему Сталин отказался от плана покушения на Гитлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами