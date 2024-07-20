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В РВИО объяснили, почему Сталин отказался от плана покушения на Гитлера

РВИО: ликвидация Гитлера могла навредить успехам Красной Армии на фронте

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Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Ликвидация Адольфа Гитлера во время Великой Отечественной войны могла навредить успехам Красной Армии на фронте из-за того, что Гитлер отказывался идти на сепаратный мир с Британией и США. Об этом РИА Новости заявил замдиректора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский.

«История не знает сослагательного наклонения, но мы можем предположить на основе имеющихся у нас данных, что если бы покушение на Гитлера увенчалось успехом, то, возможно, это бы и не привело ни к какому облегчению для СССР», — заявил Шполянский.

Историк пояснил, что один из участников операции «Валькирия», попытки покушения на Гитлера 20 июля 1944 года, хотел заключения сепаратного мира с англо-американской коалицией. Взамен на мир с Британией и США, а также освобождение Франции, Бенелюкса и Италии, Германия получала бы возможность перебросить войска на Восточный фронт для продолжения противостояния с Советским Союзом.

До этого ФСБ опубликовала архивы данных о покушении на Гитлера в 1944 году.

Ранее прокуратура Карелии потребовала через суд признать геноцид народов СССР в годы войны.

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