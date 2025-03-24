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Суд признал геноцидом действия фашистов в Заполярье

Суд в Мурманске признал геноцидом действия фашистов в Заполярье в годы войны
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Евгений Халдей

Мурманский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны в Заполярье. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил признать действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Мурманской области в отношении жителей и военнопленных военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцидом.

В августе 2024 года Верховный суд Карелии признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Геноцид был совершен в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год в отношении не менее 86 тысяч советских мирных граждан.

19 апреля в России отмечается День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В российских школах в прошлом году провели уроки в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами.

Ранее объяснялось, почему Сталин отказался от плана покушения на Гитлера.

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