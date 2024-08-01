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В Карелии признали геноцидом действия фашистов в годы войны

Суд в Карелии признал геноцидом действия фашистов в годы войны

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд Карелии признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Заявление суда приводит РИА Новости.

«Заявление прокурора республики Карелия удовлетворить», — сказал судья на заседании.

Таким образом суд Карелии признал геноцидом преступления, которые совершались немецко-фашистскими захватчиками, а также оккупационными властями и финской армией на территории республики. Геноцид был совершен в период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы в отношении не менее 86 тысяч советских мирных граждан.

До этого сообщалось, что в честь 80-летия начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии, которая называлась «Багратион», впервые обнародовали показания генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа о централизованном характере нацистских преступлений на оккупированных территориях СССР.

Ранее объяснялось, почему Сталин отказался от плана покушения на Гитлера.

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