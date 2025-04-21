Стали известны подробности последних часов жизни папы Римского

Состояние папы Римского Франциска значительно ухудшилось минувшей ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Мы получили телефонный звонок после 6 утра. Нам сказали быть наготове, но не пояснили, к чему. Папе было плохо всю ночь», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, резкое ухудшение состояния здоровья понтифика было неожиданным.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (08:35 мск) в возрасте 88 лет. В феврале понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей, на время его даже подключали к искусственной вентиляции легких.

Накануне Франциск обратился с традиционной пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, 20 апреля папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

Ранее мусульмане России назвали папу Римского миротворцем.