Мусульмане России назвали папу Римского миротворцем

Муфтий Москвы: папа Римский выступал за мир и призывал к прекращению конфликта в Палестине

Мусульмане запомнят скончавшегося папу Римского Франциска как миротворца, стремившегося к диалогу и справедливости. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

«От имени мусульман России выражаем глубокие соболезнования католикам всего мира в связи с уходом из жизни папы Римского Франциска. За 12 лет своего понтификата он уделял большое внимание вопросам социальной справедливости, поддержке нуждающихся и защите человеческого достоинства. Особое место в его служении занимал межрелигиозный диалог: подписанный им документ между Ватиканом и университетом аль-Азхар стал уникальным примером сотрудничества между христианами и мусульманами. Его Святейшество неоднократно выступал за миротворчество и призывал к прекращению конфликтов, в том числе в Палестине, подчеркивая важность уважения гуманитарных прав и поиска согласия между народами. Мусульмане запомнят его как человека, стремившегося к диалогу, справедливости и миру», — сказал Крганов.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля после продолжительной болезни. Его не стало в 08:35 мск в возрасте 88 лет.

14 февраля Франциска экстренно госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Дважды его состояние ухудшалось до критического, но врачам удавалось его стабилизировать. 22 марта кардинал Виктор Мануэль Фернандес заявил, что папе Римскому придется заново учиться говорить после лечения. Также он опроверг слухи о том, что понтифик хочет отречься от престола.

Нового папу Римского должны избрать в течение 15—20 дней после смерти понтифика.

Ранее глава Союза староверов призвал Путина и Зеленского продлить перемирие в связи со смертью папы Римского.