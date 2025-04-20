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В МВД рассказали, как прошли праздничные богослужения и крестные ходы

МВД: пасхальные богослужения и крестные ходы прошли без ЧП
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Празднование Пасхи в России прошло без происшествий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Благодаря принятым мерам правонарушений не допущено», — сказала Волк.

Пасхальные богослужения и крестные ходы прошли более чем в 7,4 тыс. населенных пунктов страны, отметила официальный представитель ведомства.

В пасхальную ночь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Богослужение совершили тысячи человек. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал Кириллу Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Ранее священник рассказал россиянам, чего не стоит делать на Пасху.

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Пасха-2025
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