Впервые с 2022 года в Артемовске воцарилась мирная тишина

Baza: в Артемовске впервые за три года не слышны звуки обстрелов

Впервые с 2022 года в городе Артемовск (украинское название — Бахмут), который является одной из самых горячих точек в Донецкой народной республике (ДНР), установилась непривычная тишина. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Один из местных жителей поделился в сети видео, на котором запечатлены пустынные улицы города, где еще недавно не смолкали звуки артиллерийских обстрелов и прочих боевых действий.

«Сегодня встали утром тишина, благодать. Будто война закончилась, никто нас не гонит никуда. Такое спокойствие этот город, наверное, в первый раз переживает с 2022 года», — говорит голос за кадром.

Это затишье стало возможным благодаря пасхальному перемирию, которое объявил президент России Владимир Путин. Оно действует с 18:00 19 апреля до полуночи 20 апреля.

В этот период времени Путин запретил любые боевые действия. При этом он призвал военных Вооруженных сил России быть крайне внимательными и готовыми отражать атаки украинцев, если они решат нарушить мораторий.

Украинский президент Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Путина, однако через некоторое время поддержал ее и пообещал действовать «зеркально». Он предложил продлить действие перемирия не только на период Пасхи, а на 30 дней. По мнению Зеленского, такой срок может дать реальный шанс на установление доверия и мира.

Ранее в Минобороны отчитались о соблюдении пасхального перемирия.