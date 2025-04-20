В центре Парижа встретили Пасху

В историческом центре Парижа на набережной Жака Ширака православные французы собрались на пасхальное богослужение в Свято-Троицком соборе, передает ТАСС.

«Не будем, не можем мы сегодня унывать, отчаиваться, сомневаться. Не могут события окружающей действительности, как бы тяжелы они ни были, отбрасывать тень на сегодняшнее торжество», — обратился к верующим патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор.

Как уточняется, вокруг собора на левом берегу Сены состоялся крестный ход.

Накануне в Кремле на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент Владимир Путин в преддверии Пасхи поздравил военнослужащих, исповедующих христианство и сражающихся за Россию, и всех, кто отмечает этот светлый праздник. После этого он объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обходится празднование Пасхи.