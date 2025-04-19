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Путин поздравил мир с Пасхой

Путин поздравил всех православных с Пасхой
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SKORIKOVA TATIANA/Shutterstock/FOTODOM

В Кремле на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент Владимир Путин в преддверии Пасхи поздравил военнослужащих, исповедующих христианство и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником.

«Поздравляю всех — у нас в стране и в мире, — кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — сказал политик.

После этого он объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Это решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия будут прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», — сказал Путин.

До этого на глазах у тысяч верующих, собравшихся у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, сошел Благодатный огонь. Это считается одним из главных чудес в христианской традиции. По преданию, оно происходит в месте, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос — в храме Гроба Господня, освященном в 335 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как журналист избавил христианский мир от «чуда» благодатного огня.

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Пасха-2025
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