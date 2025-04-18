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Стало известно, во сколько россиянам обходится празднование Пасхи

Большинство россиян тратят до 3 тысяч рублей на празднование Пасхи
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Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Пасху отмечают 86% россиян. А среди опрошенных старше 55 лет — 90%. Отвечая на вопрос о восприятии праздника (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 67% респондентов назвали его семейным и 46% — религиозным. Это показало исследование Fix Price совместно с Институтом Человека РОМИР, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

86% опрошенных отмечают Пасху в кругу семьи. Гораздо меньше респондентов празднуют с друзьями (7%) или в одиночестве (4%).

На подготовку к празднику 48% россиян тратят до 1000 рублей. Еще 37% укладываются в диапазон от 1000 до 3000 рублей, 12% — до 5000 рублей. Лишь 2% респондентов превышают эту сумму, однако среди опрошенных в возрасте 35–44 лет расходы выше 5000 рублей указали уже 5%.

Самыми популярными местами покупки пасхального декора стали небольшие магазины у дома — 47% и гипермаркеты — 43%. Маркетплейсы лидируют как место покупки только в категории респондентов в возрасте 18–24 лет (46%).

78% россиян не дарят на Пасху подарков, при этом 72% респондентов угощают близких и друзей. Среди тех, кто делает подарки, 33% предпочитают дарить тематические сувениры, 23% — товары для дома, 20% — элементы декора. Интересно, что москвичи дарят подарки чаще (28%), чем жители Санкт-Петербурга (18%).

Самой популярной традицией остается покраска яиц — ее соблюдают 71% опрошенных. В Санкт-Петербурге этот показатель выше, чем в Москве: 76% против 64%.

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