Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

Патриарх Кирилл: день накануне Пасхи нужно провести мудро и всем все прощать

В Великую субботу, день накануне Пасхи, особенно важно ни на кого не гневаться и всем все прощать. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, передает РИА Новости.

Патриарх напомнил, что как правило люди всегда допускают ошибки: и в алтаре, и в храме, и в семье, и на работе. Однако в особенности накануне праздника важно покрывать ошибки любовью. Также Кирилл посоветовал молиться в моменты раздражения.

Накануне Пасхи патриарх также обратился к россиянам. Он отметил, что Воскресение Христово представляет собой крепкое основание для веры и надежды. По словам патриарха, при праздновании Пасхи христиане должны помнить, что Бог «избавил их от тьмы греха». В то же время он обратил внимание, что Воскресение Христово не ознаменовало полное исчезновение зла.

19 апреля Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его уже получила российская делегация. Благодатный огонь доставят в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления.

В этот раз православные и католики будут отмечать Пасху в один день — 20 апреля. При этом следующее совпадение произойдет лишь через три года — 16 апреля 2028 года.

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