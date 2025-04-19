Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл обратился к верующим накануне Пасхи

Патриарх Кирилл заявил, что Воскресение Христово избавило людей от тьмы греха
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным верующим в преддверии Пасхи. Его послание было опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Как отметил епископ, Воскресение Христово представляет собой крепкое основание для веры и надежды.

«В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости», — подчеркнул он.

По словам патриарха, при праздновании Пасхи христиане должны помнить, что Бог «избавил их от тьмы греха». В то же время он обратил внимание, что Воскресение Христово не ознаменовало полное исчезновение зла. Однако с того момента стала возможна борьба с его проявлениями, в том числе благодаря силе божьей благодати.

«Каждому человеку, стремящемуся ко спасению <...> и следующему за Христом дарована возможность одержать победу над грехом и стать <...> возлюбленным чадом Божиим», — добавил Кирилл.

Также глава РПЦ в своем послании процитировал фрагмент из писания святителя Николая Сербского. В нем говорится, что Воскресение Христово является единственной победой, которой могут радоваться все люди без исключения.

В этот раз православные и католики будут отмечать Пасху в один день — 20 апреля. При этом следующее совпадение произойдет лишь через три года — 16 апреля 2028 года.

Ранее россиянам рассказали, как в Москву будет доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами