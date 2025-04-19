Патриарх Кирилл обратился к верующим накануне Пасхи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным верующим в преддверии Пасхи. Его послание было опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Как отметил епископ, Воскресение Христово представляет собой крепкое основание для веры и надежды.

«В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости», — подчеркнул он.

По словам патриарха, при праздновании Пасхи христиане должны помнить, что Бог «избавил их от тьмы греха». В то же время он обратил внимание, что Воскресение Христово не ознаменовало полное исчезновение зла. Однако с того момента стала возможна борьба с его проявлениями, в том числе благодаря силе божьей благодати.

«Каждому человеку, стремящемуся ко спасению <...> и следующему за Христом дарована возможность одержать победу над грехом и стать <...> возлюбленным чадом Божиим», — добавил Кирилл.

Также глава РПЦ в своем послании процитировал фрагмент из писания святителя Николая Сербского. В нем говорится, что Воскресение Христово является единственной победой, которой могут радоваться все люди без исключения.

В этот раз православные и католики будут отмечать Пасху в один день — 20 апреля. При этом следующее совпадение произойдет лишь через три года — 16 апреля 2028 года.

Ранее россиянам рассказали, как в Москву будет доставлен Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.