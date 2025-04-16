Россиянам объяснили, как выбрать хороший готовый кулич к Пасхе

ОСН: при выборе готового кулича нужно ориентироваться на несколько критериев

При выборе готового кулича в магазине или пекарне следует ориентироваться на его основные характеристики. Среди них – свежесть изделия, его состав, вес и внешний вид, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Кулич – это хлебобулочное изделие, при покупке которого важно смотреть на дату изготовления и сроки хранения. Лучше отказаться от куличей с консервантами, которые могут храниться по полгода, считают специалисты.

Не менее важно изучить состав кулича перед покупкой. Качественные изделия пекут из натуральных ингредиентов: яйца, сливочное масло, мука высшего сорта и сахар. Иногда добавляются маргарин, подсластитель и яичный порошок, что сказывается на вкусе, отмечают эксперты. Среди основных ингредиентов они назвали также дрожжи хлебопекарные, соль, изюм или цукаты, ароматизаторы.

Специалисты рекомендуют внимательно изучать состав куличей, так как для них нет единого ГОСТа, из-за чего многие производители могут использовать свой оригинальный рецепт. Нельзя покупать куличи, на упаковке которых не указан состав, подчеркивают специалисты. Аллергикам они порекомендовали обратить внимание на наличие в куличе орехов, молочных продуктов.

Важно также изучить внешний вид кулича. В частности, корочка изделия не должна быть потрескавшейся или выщербленной, так как трещины и неровности говорят о нарушениях процесса производства. Если кулич в руке кажется слишком легким, то его готовили по ускоренной технологии с большим количеством разрыхлителя. В то же время слишком тяжелое изделие может оказаться непропеченным, заключили специалисты.

Напомним, управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Александр Панченко до этого отмечал, что цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. Он подчеркнул, что в магазине угощение можно найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно будет вкуснее.

Ранее стало известно, сколько в 2025 году стоит приготовление кулича.