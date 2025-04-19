В Фонде Андрея Первозванного рассказали о доставке Благодатного огня в РФ

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства, которая сделает перелет с огнем безопасным и сохранит пламя от перепада давления. Об этом рассказал глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин в беседе с РИА Новости.

«В первый раз, когда мы поехали, у нас ничего подобного не производилось, и нам пришлось брать изделие – вы удивитесь, – которое было произведено и разработано НАСА. Теперь это наше собственное, отечественное производство»‎, — сказал Якунин.

Он также добавил, что лампада безопасна, в том числе для перевозки в самолете.

18 апреля сообщалось, что делегация фонда прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня. Его доставят в частности в Белгород, Брянск, Курск. Отмечается, что в Москве его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя, а также передадут в 15 других храмов.

В этот же день стало известно, что Пасху отмечают 86% россиян. А среди опрошенных старше 55 лет — 90%. Отвечая на вопрос о восприятии праздника (можно было выбрать несколько вариантов ответа), 67% респондентов назвали его семейным и 46% — религиозным. 86% опрошенных отмечают Пасху в кругу семьи. Гораздо меньше респондентов празднуют с друзьями (7%) или в одиночестве (4%).

На подготовку к празднику 48% россиян тратят до 1000 рублей. Еще 37% укладываются в диапазон от 1000 до 3000 рублей, 12% — до 5000 рублей. Лишь 2% респондентов превышают эту сумму, однако среди опрошенных в возрасте 35–44 лет расходы выше 5000 рублей указали уже 5%.

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