Российская делегация получила Благодатный огонь

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в Иерусалимском храме Гроба Господня. Об этом сообщает РИА Новости..

По словам журналистов, сейчас делегация направляется в аэропорт «Бен Гурион».

Корреспондент агентства позже рассказал, что лампады с Благодатным огнем готовы к транспортировке в Россию.

До этого сообщалось, что Благодатный огонь доставят в Россию в заранее подготовленной специальной лампаде отечественного производства. Она призвана сделать перелет с огнем безопасным и сохранить пламя от перепада давления.

Тем временем глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что в день накануне Пасхи особенно важно ни на кого не гневаться. Он призвал всем все прощать и покрывать ошибки других людей любовью. По его словам, когда что-то раздражает, нужно обращаться к Господу в молитве.

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