Адвокат Шарлота заявил, что певец надеется на освобождение

Адвокат российского певца Эдуарда Шарлота Алексей Лапузин заявил «Газете.Ru», что гособвинитель запросил для музыканта почти максимальное наказание по трем обвинениям, и назвал такое требование незаконным и несправедливым. При этом он отметил, что на прениях гособвинитель отказался от обвинения музыканта по статье об экстремизме и уничтожении паспорта.

«Гособвинитель отказался от обвинения Шарлота по тяжкой статье об экстремизме и по небольшой тяжести — об уничтожении паспорта. В этой части Шарлот, по сути, оправдан и имеет право на реабилитацию. Зато по статьям о неуважительных сведениях о Дне Победы и о георгиевской ленте гособвинитель запросил фактически максимум — по 4 года и 11 месяцев при максимуме в 5 лет. А по статье об оскорблении чувств верующих — 299 тыс. рублей штрафа при максимуме в 300 тыс. рублей. По совокупности попросил назначить лишение свободы в исправительной колонии колонии общего режима на 7 лет и 5 месяцев и штраф 299 тыс. Конечно, такое требование не является ни законным, ни справедливым», — сказал он.

Лапузин добавил, что суд вынесет приговор по делу 27 декабря. По его словам, сам Шарлот надеется на справедливость суда и освобождение.

«Суд вынесет приговор в следующую пятницу в 14:00. Шарлот надеется на то, что суд будет справедливым, что приговор будет законным и обоснованным и что он будет освобожден», — заявил адвокат.

До этого стал известен результат психиатрической экспертизы находящегося в СИЗО в Самаре певца Шарлота. Согласно заключению комиссии экспертов, Шарлот не страдал какими-либо хроническими и психическими расстройствами и временными расстройствами психики в период, когда совершал вменяемые ему действия.

Ранее Шарлот высказался об ухудшении психического здоровья в СИЗО.