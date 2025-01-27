Прокуратура потребовала отменить приговор Шарлоту за реабилитацию нацизма

Прокуратура потребовала пересмотреть дело против Шарлота за реабилитацию нацизма

Прокуратура Самарской области требует отменить приговор певцу Эдуарду Шарлоту за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства сообщили агентству, что считают вынесенный судом вердикт мягким.

«Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — заявили в ведомстве.

Также, отмечает ТАСС, апелляцию на решение суда подала защита Шарлота. В Самарском областном суде заявили, что обращения сторон будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

27 декабря стало известно, что Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Его признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Статьи «Возбуждение ненависти» и «Похищение или повреждение документов» исключили из обвинения в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура требовала приговорить Шарлота к семи годам и пяти месяцам колонии. Адвокаты в свою очередь настаивали на невиновности подзащитного.

Ранее сообщалось, что соснователь «Смысловых галлюцинаций» находится в СИЗО из-за нападения с ножом.