Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура потребовала отменить приговор Шарлоту за реабилитацию нацизма

Прокуратура потребовала пересмотреть дело против Шарлота за реабилитацию нацизма
close
Телеграм-канал «Адвокат Алексей Лапузин»

Прокуратура Самарской области требует отменить приговор певцу Эдуарду Шарлоту за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства сообщили агентству, что считают вынесенный судом вердикт мягким.

«Требуем отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — заявили в ведомстве.

Также, отмечает ТАСС, апелляцию на решение суда подала защита Шарлота. В Самарском областном суде заявили, что обращения сторон будет рассматривать Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

27 декабря стало известно, что Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота к 5,5 года колонии-поселения. Его признали виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Статьи «Возбуждение ненависти» и «Похищение или повреждение документов» исключили из обвинения в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура требовала приговорить Шарлота к семи годам и пяти месяцам колонии. Адвокаты в свою очередь настаивали на невиновности подзащитного.

Ранее сообщалось, что соснователь «Смысловых галлюцинаций» находится в СИЗО из-за нападения с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами