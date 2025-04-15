Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту

Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Приговор Самарского областного суда от 27 декабря 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — заявил судья.

В январе 2025 года прокуратура Самарской области выступила с требованием пересмотреть приговор признанному террористом и экстремистом исполнителю, считая его слишком мягким. Кроме того, апелляционную жалобу подала защита артиста.

В суде пояснили, что передача дела в апелляцию потребовала времени, поскольку стороны собирали дополнительные документы и ходатайства.

Известно, что суд признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения.

Помимо этого, певцу запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Также Шарлоту были предъявлены обвинения об уничтожении официальных документов и возбуждении ненависти, сопряженном с угрозой насилия, однако они были сняты из-за отсутствия состава преступления.

Ранее адвокат Шарлота заявил, что певец надеется на освобождение.