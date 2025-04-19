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Минэк рассказал россиянам о вариантах из-за отмены бронирований в Анапе

Минэк: россияне могут потребовать у отелей компенсацию за отмену отдыха в Анапе
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Телеграм-канал «РаZVожаев»

Россияне могут потребовать у отелей компенсацию за отмену отдыха в Анапе из-за разлива мазута. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление Минэкономразвития.

Чтобы получить компенсацию, россияне должны направить требование о выплате до начала отдыха.

При этом в Минэке отметили, что на фоне разлива мазута стоимость отдыха в Анапе снизилась. А помимо пляжного отдыха, в городе доступны спа-комплексы, бассейны и санатории, которые «смогут продолжать работу в условиях закрытых пляжей».

До этого оперштаб показал карту ближайших к Анапе пляжей, доступных для купания. Закрыт будет 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюкском районе. Все разрешенные для купания пляжи находятся к северу от Крымского моста в Таманском заливе и Азовском море.

Как отмечал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в Анапе туристов ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, и примерно 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы. В свою очередь глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что стоимость отдыха в Анапе снизится из-за закрытия местных пляжей для туристов.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.

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