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Опубликована карта ближайших к Анапе разрешенных пляжей

Оперштаб показал карту ближайших к Анапе пляжей, доступных для купания
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Оперативный штаб - Краснодарский край

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале опубликовал карту прибрежных территорий, где ближайшие к Анапе закрытые для купания пляжи помечены красной линией, а открытые — зеленой.

«На территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи», — говорится в сообщении.

Всего закрытыми будут 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе. При этом в Темрюкском районе часть пляжей будут открытыми.

«В Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега», — говорится в сообщении.

Все разрешенные для купания пляжи находятся к северу от Крымского моста в Таманском заливе и Азовском море.

Как отмечал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в Анапе туристов ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, и примерно 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы. В свою очередь глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что стоимость отдыха в Анапе снизится из-за закрытия местных пляжей для туристов.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.

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