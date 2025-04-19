Опубликована карта ближайших к Анапе разрешенных пляжей

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале опубликовал карту прибрежных территорий, где ближайшие к Анапе закрытые для купания пляжи помечены красной линией, а открытые — зеленой.

«На территории Анапы в зону ЧС попали все публичные пляжи», — говорится в сообщении.

Всего закрытыми будут 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюкском районе. При этом в Темрюкском районе часть пляжей будут открытыми.

«В Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 км берега», — говорится в сообщении.

Все разрешенные для купания пляжи находятся к северу от Крымского моста в Таманском заливе и Азовском море.

Как отмечал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в Анапе туристов ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, и примерно 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы. В свою очередь глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что стоимость отдыха в Анапе снизится из-за закрытия местных пляжей для туристов.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.